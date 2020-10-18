Карантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко

Карантин в Украине официально продлен до 31 декабря, однако, главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что после Нового года карантинные ограничения будут продолжены. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Карантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко

"Мы говорим о продлении карантина до конца года. Но мы никогда не озвучиваем, что это конец. Поскольку циркуляция вируса будет продолжаться и после Нового года. Это уже почти 100% прогнозы", - заявил Ляшко.

С учетом сегодняшней статистики заболевания, когда ежедневно фиксируется не менее 5000 больных коронавирусом, говорить о завершении карантина мы сможем еще не скоро. Ляшко убежден, что пока не появится эффективная вакцина и люди не сделают прививки, с коронавирусом придется жить.

Карантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко

Врач-инфекционист Владимир Курпита в свою очередь спрогнозировал, что в ноябре стоит ждать пика заболеваемости и усиления карантина, а в феврале-марте 2021 эпидемия пойдет на спад.

"Для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирование и оставлять адаптивный карантин. Но для этого Украина должна делать не менее 100 тысяч тестов ежедневно. Это достаточно большое количество для Украины. Я не уверен, что наши способности позволят это решить. Поэтому в ноябре я бы ожидал более жесткий карантин, который будет объявлен правительством на фоне ухудшения эпидемической ситуации", – отметил медик.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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