Карантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко

Карантин в Украине официально продлен до 31 декабря, однако, главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что после Нового года карантинные ограничения будут продолжены. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы говорим о продлении карантина до конца года. Но мы никогда не озвучиваем, что это конец. Поскольку циркуляция вируса будет продолжаться и после Нового года. Это уже почти 100% прогнозы", - заявил Ляшко.

С учетом сегодняшней статистики заболевания, когда ежедневно фиксируется не менее 5000 больных коронавирусом, говорить о завершении карантина мы сможем еще не скоро. Ляшко убежден, что пока не появится эффективная вакцина и люди не сделают прививки, с коронавирусом придется жить.

Врач-инфекционист Владимир Курпита в свою очередь спрогнозировал, что в ноябре стоит ждать пика заболеваемости и усиления карантина, а в феврале-марте 2021 эпидемия пойдет на спад.