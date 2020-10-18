Осенние каникулы в школах Украины продлят до Нового года - МОН

На сегодняшний день украинские школьники и студенты отдыхают на осенних каникулах. Но, как рассказали в Министерстве образования и науки, эти каникулы могут затянуться на несколько месяцев…

Осенние каникулы в школах продлят до Нового года: в МОН Украины озвучили решение

Заболеваемость коронавирусом в Украине приобретает все более устрашающие масштабы. Коварный Ковид-19 подтверждается не только у пожилых людей и тех, кто находится в группе риска, но также и у детей. По этой причине в Кабмине решили продлить срок действия адаптивного карантина до конца текущего года, как рекомендовал ранее Минздрав. Помимо этого, сразу же было решено отправить детей на осенние каникулы на неделю раньше: с 15 по 30 октября.

Осенние каникулы в школах продлят до Нового года: в МОН Украины озвучили решение

Однако, после окончания каникул, МОЗ инициирует перевод всех школ и других учебных учреждений на дистанционное обучение. Правительство страны пока не приняло на этот счет окончательного решения, но судя по ситуации с коронавирусом, оно будет принято.

Несмотря на указ МОН в ряде городов Украины дети продолжают ходить в школу. Школы Одессы отправят учеников на осенние каникулы с 26 октября, а киевские школы чуть раньше – с 21 октября. В то же время, в некоторых населенных пунктах страны учеников давно уже перевели на дистанционку, поскольку болеть Ковид-19 начали дети и педагоги.

Напомним, обновленная статистика Минздрава показала, что за последние сутки в Украине число новых случаев коронавируса приблизилось к шести с половиной тысячам.


Шевченко Лилия, Тудей

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