Полиция открыла более 400 уголовных дел о нарушении избирательного процесса

Из них 18 - за последние сутки.

Полиция открыла 406 уголовных дел о нарушении избирательного процесса, который стартовал 5 сентября. Из них 18 - за последние сутки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

С 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего в Киеве , Киевской и Львовской областях.

"В ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также правоохранители составили 1306 административных протоколов за нарушения, связанные с избирательным процессом.

Напомним, что полиция открыла 11 уголовных дел по факту регистрации кандидатов-клонов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Раньше ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местных выборах.