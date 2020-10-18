Украина впервые назначила почетного консула в Квебеке

Почетным консулом Украины в Монреале (крупнейший город провинции Квебек) стал бывший президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

Соглашение о выполнении обязанностей почетного консула подписано в пятницу, 16 октября, информирует сайт посольства Украины в Канаде.

Мандат новоназначенного почетного консула будет распространяться на провинцию Квебек. Отмечено, что Украина получит свое дипломатическое присутствие в провинции впервые в истории.

«Это важная география и уникальный человек. Уже сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы очень рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий - знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист», - прокомментировал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Евгений Чолий возглавлял Конгресс Украинцев Канады (1998-2004) и Всемирный конгресс украинцев (2008-2018). Начиная с 2012 г. он включен в справочник «Лучшие юристы в Канаде». Почетный доктор Киево-Могилянской академии и Львовской политехники. Известен своей активной международной деятельностью в поддержку Украины.

Напомним, за последние годы Украина существенно расширила свое дипломатическое присутствие в Канаде. В 2018 году открыли Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне. Также Генконсульство Украины работает в Торонто, в Ванкувере - почетный консул.