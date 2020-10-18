Ляшко: Новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут появиться в Украине на следующей неделе

Главный санврач утверждает, что достоверность этих тестов такая же, как и теста ПЦР.

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19. Достоверность этих тестов такая же, как и теста ПЦР.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты", - заявил он.

По словам Ляшко, эти тесты будут бесплатные для людей. Тестирование могут делать семейные врачи или мобильные бригады.

"При госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность - 15-30 мин и без специальных лабораторных условий", - добавил главный санитарный врач.

Ляшко утверждает, что достоверность этих тестов такая же, как и теста ПЦР.

Напомним, согласно прогнозу Киевской школы экономики, с ноября в Украине за сутки могут выявлять до 10 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания. Жертвами заболевания могут стать до 20 тысяч украинцев.

По четырем основным показателям оценки ситуации с COVID-19 Украина - среди стран с наиболее сложным положением. Мы находимся на седьмом месте в Европе по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия.

Словакия намерена протестировать на антитела к коронавирусу все 5,5-миллионное население. Для этого уже закуплено 13 миллионов экспресс-тестов на антитела.