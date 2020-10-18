На Донбассе оккупанты стреляли пять раз, военные перехватили дроны противника
Вражеские беспилотники пересекли линию размежевания в Донецкой области.
В течение минувших суток,17 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.
"Режим прекращения огня роSSийско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.
Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья, поэтому наши бойцы огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей.
В районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечением линии разграничения.
"БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - информируют военные.
С начала воскресенье, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, 16 октября боевики обстреляли позиции военных возле Водяного и Марьинки. Оккупанты использовали ручной противотанковый гранатомет для дистанционного минирования.