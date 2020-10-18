На Донбассе оккупанты стреляли пять раз, военные перехватили дроны противника

Вражеские беспилотники пересекли линию размежевания в Донецкой области.

На Донбассе оккупанты стреляли пять раз, военные перехватили дроны противника
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В течение минувших суток,17 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

"Режим прекращения огня роSSийско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья, поэтому наши бойцы огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей.

В районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - информируют военные.

С начала воскресенье, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 16 октября боевики обстреляли позиции военных возле Водяного и Марьинки. Оккупанты использовали ручной противотанковый гранатомет для дистанционного минирования.



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