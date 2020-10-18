Причастных к подкупу избирателей в Одессе арестовали с залогом более 600 тыс. грн

В Одессе суд арестовал местного жителя и председателя избирательной комиссии, которые готовили подкуп избирателей.

Пресс-центр МВД информирует, что Киевский районный суд г. Одессы избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога для каждого в размере более 600 тысяч гривен.

Напомним, 15 октября полицейские задержали подозреваемых при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей. Выяснилось, что в 2015 году председатель комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

У правонарушителей изъяли почти 45 тысяч долларов США , которые предназначались для подкупа избирателей. Они предлагали одну тысячу гривен денежного вознаграждения за голосование за определенного кандидата на пост Одесского городского головы. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 октября ЦИК освободила весь состав Одесской городской ТИК из-за нарушения законодательства.