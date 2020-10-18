Отравленный "Новичком" в Солсбери полицейский уходит с должности, поскольку "больше не может выполнять эту роботу"

Детектив Ник Бейли из британского города оставляет должность после 18 лет работы.

Отравленный "Новичком" в Солсбери полицейский уходит с должности, поскольку "больше не может выполнять эту роботу"
Фото: thesun.co.uk

Полицейский, который едва не погиб после отравления "Новичком" в Солсбери в 2018 году, объявил, что покидает службу, поскольку "больше не может выполнять эту роботу". Детектив Ник Бейли из британского города покидает должность после 18 лет работы, пишет The Independent.

"После 18 лет пребывания в полиции мне пришлось признать поражение и признать, что я больше не могу выполнять эту работу. С юношеского возраста я хотел быть сотрудником полиции, я не мог представить, чтобы делать что-то другое, и поэтому это меня так огорчает", - написал он в Twitter.

В конце заявления он использовал хештег #MentalHealthMatters (Вопросы психического здоровья).

"Как и большинство полицейских, я пережил большое количество травм, насилия, разочарований, ранений и горя. Мы имеем дело с этим, овладеваем ситуацией и продолжаем идти, потому что это наша работа. Но мы все еще люди, и влияние этого не следует недооценивать" , - отметил сержант Бейли.

"События в Солсбери в марте 2018 года забрали у меня так много, и, хотя я так старался бороться с этим, я знаю, что не найду покоя, находясь в этой среде. Полиция останется в моем сердце, и я имею честь быть частью полиции Уилтшира", - добавил он.

Как сообщалось, по данным британских следователей, от влияния "Новичка" пострадали в целом двое полицейских. Об отравлении одного стало известно сразу. О том, что следы нервно-паралитического вещества есть в крови еще одного полицейского, который участвовал в операции в Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стало известно в августе 2019-го.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества под названием "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на РоSSию. В Москве отвергают эти обвинения.



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