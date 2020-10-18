В Славянске во время агитации во дворе многоэтажки мужчина с ножом напал на кандидата в мэры от ОПЗЖ

Павел Придворов был депутатом городского совета Славянска, в 2014 году голосовал за проведение "референдума о независимости" "ДНР".

В Славянске вечером 16 октября во время предвыборной агитации мужчина с ножом напал на кандидата на должность городского головы, информирует местный отдел полиции.

Речь идет о Павле Придворове от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", передает Суспильне.

"Во время массового сбора во дворе многоэтажки 50-летний местный житель устроил ссору. При себе у мужчины был нож. Присутствующие вызвали полицию", - сообщили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 129 УК Украины (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Павел Придворов был депутатом городского совета Славянска, в 2014 году голосовал за создание так называемой "Славянской народной дружины" и проведение "референдума о независимости" "ДНР".

Напомним, в мэры Славянска зарегистрировали шесть кандидатов, среди них бывшая руководительница города Нелли Штепа, которую обвиняют в сепаратизме.