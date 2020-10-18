В Вооруженных силах за сутки выявили 91 случай коронавируса, еще один военный умер

Количество летальных случаев в украинской армии достигло 13.

В Вооруженных силах за сутки выявили 91 случай коронавируса, еще один военный умер
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины в течение 17 октября выявили 91 новый случай коронавируса. Количество смертей достигло 13. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во время пребывания в отпуске военный обратился к семейному врачу по месту жительства и лечился амбулаторно. В связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в реанимацию Военно-медицинского клинического центра Западного региона. На момент госпитализации состояние здоровья военного было тяжелым.

Сейчас в ВСУ ковид-19 болеют 1082 человека. За период пандемии выздоровели 3220 человек. На изоляции находится 701 человек.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что летальность от коронавируса в Украине составляет меньше 2%.

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