В Минске прошли протестные марши женщин и студентов, есть задержанные

По данным правозащитников, из 16 задержанных трое - журналисты.

Фото: tut.by

В Минске в субботу прошли протестные марши женщин и студентов, силовики жестко задерживали участников и журналистов. Об этом сообщает TUT.by.

Студенты собрались у Минского государственного лингвистического университета, после чего двинулись в центр столицы. По дороге их стали задерживать сотрудники ОМОНа.

Кроме того, задержали нескольких корреспондентов белорусских и роSSийских СМИ.

В то же время в центр Минска двигался марш женщин. Демонстранток приветствовали жители домов, которые выходили на балконы с бело-красно-белыми флагами, и сигналили автомобили.

По данным правозащитного центра «Весна», на данный момент задержаны 16 человек. Трое из них - журналисты.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских чиновников (в том числе министра внутренних дел и его заместителей, а также всего состава ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

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