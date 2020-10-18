Меркель призвала немцев не выходить из дома из-за ухудшения ситуации с ковидом

В Германии за последние сутки обнаружили на полторы тысячи больше случаев коронавируса, чем в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель на фоне резкого роста количества заражений коронавирусом призвала сограждан максимально ограничить общение, отказаться от путешествий и по возможности оставаться дома. Об этом она сказала в еженедельном видеообращении к гражданам ФРГ в субботу, 17 октября, передает Немецкая волна.

"Встречайтесь с как можно меньшим числом людей, как дома, так и за его пределами. Откажитесь от любых путешествий и празднований, которые не являются крайне необходимыми. Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, по месту жительства", - сказала канцлер Германии .

Меркель признала, что это строгое ограничение, но подчеркнула, что оно является временным, чтобы разгрузить систему здравоохранения.

По ее словам, Германия переживает очень серьезную фазу пандемии, которая сейчас распространяется быстрее, чем полгода назад.

"Сравнительно спокойное лето осталось позади, теперь нас ждут трудные месяцы. То, какими будут наша зима, Рождество, решится в предстоящие дни и недели. Мы должны сейчас сделать все, чтобы избежать бесконтрольного распространения вируса. Важен каждый день. Каждый может способствовать снижению заражений путем соблюдения минимальных стандартов и правил гигиены", - подчеркнула Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что Германия сравнительно благополучно пережила первую волну пандемии, и это, по ее словам, стало возможным благодаря тому, что люди придерживались противоэпидемических правил.

По данным Института имени Роберта Коха, на утро 17 октября в Германии установлен новый рекорд суточного прироста инфицированных - 7830 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Накануне в стране зафиксировали 7334 новых случая инфекции. В минувшую субботу в ФРГ было выявлено 4721 заражение за сутки.

Для сравнения - в Украине за последние сутки зарегистрировали рекордные 6410 новых инфицированных.

С начала пандемии в Германии зафиксировано более 356 тысяч случаев коронавируса, 9 767 пациентов умерли.

Напомним, ранее в ФРГ ограничили работу учреждений и магазинов.