В Киеве попрощались с Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане
Ветерана похоронят в Житомирской области.
В Киеве в субботу, 17 октября, попрощались с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Незалежности. Об этом сообщил LB.ua.
Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли несколько сотен человек, среди них ветераны роSSийско-украинской войны, активисты, киевляне и родные погибшего.
Дочь ветерана Юлия сообщила, что ее отца похоронят в Житомирской области.
"Я, его дочь, буду говорить от его имени. Он очень любил жизнь, историю, Киев, писал стихи", - рассказала дочь Николая Микитенко и призвала власти услышать ветеранов.
Прощание состоялось на том же месте, где Николай Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение. Он получил ожоги третьей степени, впал в кому и умер через три дня, в День защитника Украины.
Дочь погибшего сообщила, что мотивы поступка были политическими: "Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация РоSSии. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане".
На странице Микитенко в фейсбук есть несколько сообщений, в которых он говорил о несогласии с политикой действующей власти и самосожжении.
В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого.
Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун, имел группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.