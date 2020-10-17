В Киеве попрощались с Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане

Фото: Макс Требухов

В Киеве в субботу, 17 октября, попрощались с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Незалежности. Об этом сообщил LB.ua.

Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли несколько сотен человек, среди них ветераны роSSийско-украинской войны, активисты, киевляне и родные погибшего.

Дочь ветерана Юлия сообщила, что ее отца похоронят в Житомирской области.

"Я, его дочь, буду говорить от его имени. Он очень любил жизнь, историю, Киев , писал стихи", - рассказала дочь Николая Микитенко и призвала власти услышать ветеранов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Прощание состоялось на том же месте, где Николай Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение. Он получил ожоги третьей степени, впал в кому и умер через три дня, в День защитника Украины.

Дочь погибшего сообщила, что мотивы поступка были политическими: "Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация РоSSии. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане".

На странице Микитенко в фейсбук есть несколько сообщений, в которых он говорил о несогласии с политикой действующей власти и самосожжении.

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого.

Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун, имел группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.