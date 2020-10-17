Тимошенко считает, что целью опроса Зеленского является легализация наркотиков

"Надо не на «потешных опросах» об этом спрашивать у людей. Для таких вещей существует референдум".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что целью опроса президента Владимира Зеленского, который будет проводиться в день местных выборов, является легализация марихуаны.

Такую точку зрения она высказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По словам Тимошенко, если бы власть действительно хотела узнать мнение украинцев, она бы приняла закон о референдуме, а вместо этого украинцам "подсовывают фальсификат".

"Надо не на «потешных опросах» об этом (легализации медицинского каннабиса. - Ред.) спрашивать у людей. Для таких вещей существует референдум", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что решение людей в таких важных для всей нации вопросах должно быть решающим, и для этого проводится не опрос, а всенародные голосования, которые во время своей предвыборной кампании обещал применять президент.

"Прошло почти два года - закона о референдуме нет. Его затягивают, как только могут ... Сегодня нужен настоящий референдум, а не «потешный» опрос о легализации марихуаны. Это не шутки, это - жизнь наших детей", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним, что вопрос о легализации медицинского каннабиса является четвертым в перечне опроса Владимира Зеленского, который пройдет в день местных выборов.

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, остальные четыре называл по одному каждый следующий день.

В Офисе президента после объявления вопросов назвали аргументы в пользу легализации медицинского каннабиса. Среди них, по мнению ОПУ, лечение посттравматического синдрома у участников ООС.