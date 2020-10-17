В Турции Зеленский пообщался с Трюдо по телефону

Трубку украинскому президенту передал Эрдоган.

В Турции Зеленский пообщался с Трюдо по телефону
Фото: пресслужба президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Турцию по телефону пообщался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с Президентом Турции, во время которого Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах.

Отмечено, что Зеленский и Трюдо были "приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате".

Напомним, 16 октября президент Украины с официальным визитом прибыл в Турцию. Страны подписали новое военное соглашение, а также заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.

Кроме того, Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину.

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