В Турции Зеленский пообщался с Трюдо по телефону
Трубку украинскому президенту передал Эрдоган.
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Турцию по телефону пообщался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с Президентом Турции, во время которого Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении.
Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах.
Отмечено, что Зеленский и Трюдо были "приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате".
Напомним, 16 октября президент Украины с официальным визитом прибыл в Турцию. Страны подписали новое военное соглашение, а также заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.
Кроме того, Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину.