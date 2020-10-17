Бельгия вводит комендантский час из-за COVID-19

Власти Бельгии решили ввести с понедельника, 19 октября, комендантский час на всей территории страны из-за усиления пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы осознаем, что эти меры очень жесткие. Но они необходимы. Этот вирус затронул всех особо тяжких образом. Нас ждут очень сложные недели. Но, чтобы избежать худшего, надо действовать сейчас", - сказал премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, на сегодня цифры по всем показателям пандемии в стране выше, чем в марте и апреле нынешнего года.

Комендантский час будет действовать с полуночи до пяти часов утра. В это время запрещено выходить на улицу. Исключение сделано для тех, кто идет на работу или возвращается с нее и еще ряда специальных случаев.

Кроме того, с 19 октября на один месяц закрываются рестораны и кафе по всей стране.

Продажа алкоголя вечером будет запрещена с 20:00. Ночные магазины обязаны закрываться в 22:00, и в них, как и везде, нельзя торговать алкоголем с 20:00.

Близкое общение с лицами, которые не являются членами семьи, сокращается до 1 человека. В частных застольях или иных собрании могут принимать участие не более 4 человек при соблюдении санитарных мер предосторожности и при условии, что в течение двух недель это будут одни и те же люди.

Отменяются традиционные рождественские базары, которые обычно начинались в начале ноября.

Напомним, во франкоязычных провинциях Бельгии Брабант и Люксембург с 14 октября

введен комендантский час для предотвращения распространения коронавируса.