Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Фото: Lb.ua

Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского, который является обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год (то есть 1 год условно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором.

"Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой возле ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Павловского судят отдельно. Следствие считает его посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Также в феврале Павловскому объявили новое подозрение - угон автомобиля.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

18 сентября сообщалось, что Павловский согласился сотрудничать со следствием и обязался давать обличительные показания относительно организаторов и заказчиков преступления. 1 октября Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк и объяснил, что давал неправдивые показания о непричастности Мангера из-за угроз.

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