Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
На суде обвиняемый полностью признал свою вину.
Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского, который является обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год (то есть 1 год условно)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором.
"Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой возле ее дома в Херсоне.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Павловского судят отдельно. Следствие считает его посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Также в феврале Павловскому объявили новое подозрение - угон автомобиля.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
18 сентября сообщалось, что Павловский согласился сотрудничать со следствием и обязался давать обличительные показания относительно организаторов и заказчиков преступления. 1 октября Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк и объяснил, что давал неправдивые показания о непричастности Мангера из-за угроз.