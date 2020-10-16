Украина и Турция подписали новое военное соглашение

Документ подписали глава Минобороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Украина и Турция подписали новое военное соглашение
Фото: president.gov.ua

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару подписано Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции.

Об этом говорится в сообщении

на сайте главы государства.

"Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ подписали глава Минобороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Напомним, проект нового военного соглашения между Украиной и Турцией был утверджен на заседании правительства 13 октября.

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