Украина и Турция подписали новое военное соглашение
Документ подписали глава Минобороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару подписано Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции.
Об этом говорится в сообщении
на сайте главы государства.
"Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и т.д.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ подписали глава Минобороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
Напомним, проект нового военного соглашения между Украиной и Турцией был утверджен на заседании правительства 13 октября.