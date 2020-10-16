В "Слуге народа" назвали условие для рассмотрения вопроса об уменьшении числа нардепов

Вынесение этого вопроса на рассмотрение парламента зависит от того, найдут ли в его поддержку 300 голосов.

В "Слуге народа" назвали условие для рассмотрения вопроса об уменьшении числа нардепов
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

Верховная Рада рассмотрит вопрос об уменьшении конституционного состава парламента до 300 депутатов только если в поддержку этой инициативы наберутся необходимые 300 голосов.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа"

Александр Качура, передает УНН.

"Это зависит от того, будет ли у нас 300 голосов. Я пока не вижу желания среди других парламентских фракций, кроме нашей, уменьшать численность народных депутатов. И это зависит от того, когда он в повестке дня появится, когда мы будем видеть, что есть поддержка этой инициативы. Пока я не вижу поддержки всередине других политических сил", - сказал Качура.

Напомним, что в феврале Верховная Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов до 300. Это второе из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию. В статье 76 Конституции планируют указать, что конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450. Также планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Заметим, что на этом голосовании сокращение количества нардепов поддержали только 197 представителей "Слуги народа", из ОПЗЖ проголосовали 35 депутатов, внефракционных - четверо.

Вчера стало известно, что вопрос об уменьшении количества парламентариев вынесен на опрос. Сегодня об этом официально сообщил Зеленский.

В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

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