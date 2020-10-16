Резников: Минские соглашения подписывали "под дулом у виска"

Украина не может выполнять пункты о проведении выборов на оккупированных территориях до возвращения полного контроля над своей границей.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подчеркнул, что подписание Минских соглашений проходило под большим давлением, и Украина не может выполнять пункты о проведении выборов на оккупированных территориях до возвращения полного контроля над своей границей.

Об этом он заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев, передает

"Укринформ".

Резников отметил, что проведение местных выборов на временно оккупированных территориях невозможно без получения контроля над границей, несмотря на то, что в пункте девятом Минских соглашений "написано несколько иное". Он отметил, что украинская власть "точно не пойдет на новые попытки федерализации страны, которые ставят под угрозу территориальную целостность и суверенитет Украины, а также согласие общества".

"Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на следующий день после выборов. Но сегодня все экспертные заключения любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторение вооруженной эскалации на этих территориях", - заметил Резников.

Он напомнил, что в свое время подписание Минских соглашений происходило под давлением.

"Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию возле Дебальцево, потенциальную потерю жизней украинских воинов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности", - пояснил вице-премьер.

Он также добавил, что Минские соглашения подлежат модернизации, о чем украинская сторона публично говорит.

Прямая трансляция Вашингтон-Киев прошла по инициативе Института мира США , который является структурой Госдепартамента США , при участии посольства Украины в США , а также Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных

территорий Украины. Тема дискуссии касалась нынешней ситуации в процессе урегулирования на Донбассе.

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донбасса.

Активные боевые действия на Дебальцевском плацдарме велись с 27 января по 18 февраля 2015 года. За весь период обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий Вооруженных сил Украины. В то же время в период ожесточенных боев с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Украинским военным в этом районе противостояли более многочисленные по личному составу и боевой технике объединенные силы боевиков и роSSийской армии. Регулярные подразделения Вооруженных сил РоSSийской Федерации были представлены 8 дивизионами реактивной и ствольной артиллерии, которые обстреливали позиции украинских подразделений; 8 батальонными тактическими группами.

11-12 февраля 2015 года ТКГ подписала второе Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Документ согласовали руководители Германии, Франции, Украины, РоSSии в формате "нормандской четверки" и подписала Трехсторонняя контактная группа.