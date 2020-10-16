Зеленский пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе

Эрдоган заверил в дальнейшей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признавала и не признает аннексии Крыма.

Об этом он заявил во время встречи с

Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Мы воспринимаем Украину как ключевое государство с точки зрения безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма. Мы будем продолжать вместе с украинским народом и украинской властью поддерживать крымских татар", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что режим прекращения огня на Донбассе должен продолжаться постоянно.

"Также Турция желает, чтобы непрерывно продолжался режим тишины, который был объявлен 27 июля. Мы готовы оказывать любую помощь и поддержку для сохранения стабильности ... предоставлять поддержку СММ ОБСЕ, которую уже несколько каденций подряд возглавляли турецкие дипломаты", - отметил президент Турции.

Зеленский поблагодарил Эрдогана и отметил, что для Украины чрезвычайно важна поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также сообщил, что пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе - новой международной площадке, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма.

"Президент Эрдоган заверил, что и впредь будет прилагать активные личные усилия в вопросе освобождения украинских политических заключенных, украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией. Для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму мы будем тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН . Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту Крымской платформы. Это - инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова. Благодарен президенту Эрдогану за готовность поддержать этот проект и принимать в нем активное участие", - подчеркнул Зеленский.

"Мы говорили о тяжелой ситуации в Донбассе и согласились, что политико-дипломатический путь разрешения кризиса и наступления устойчивого мира действительно единственный и верный", - добавил президент Украины.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По его мнению, Украина должна решать "несколько тактических задач и одну стратегическую".

В рамках Крымской платформы ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации - будет проходить саммит. Первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует провести в 2021 году.

6 октября на итоговой пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе относительно формата Крымская платформа. 7 октября Кулеба также пригласил присоединиться к Крымской платформе Великобританию.

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