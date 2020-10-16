Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого
"За выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
Президент Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
"За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики", - говорится в указе.
Напомним, сегодня
Зеленский начал официальный визит в Турцию.
В августе Эрдоган поздравил Зеленского с Днем независимости и пригласил в Турцию.
В начале февраля Эрдоган посетил Киев для встречи с властями и принял участие в украинском-турецком бизнес-форуме.