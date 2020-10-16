Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого

"За выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Президент Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики", - говорится в указе.

Напомним, сегодня

Зеленский начал официальный визит в Турцию.

В августе Эрдоган поздравил Зеленского с Днем независимости и пригласил в Турцию.