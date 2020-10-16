Украина не будет покупать роSSийскую вакцину от COVID-19 - посольство США

Глава МОЗ обсудил реформы сектора здравоохранения с временным поверенным в делах США.

Украина не будет покупать роSSийскую вакцину от COVID-19 - посольство США
Максим Степанов та Крістіна Квін
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы.

Об этом говорится в

сообщении посольства США в Украине.

Отмечается, что Украина не будет покупать роSSийскую вакцину от COVID-19.

"Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать роSSийскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса". Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также что прививки этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей. Уже 15 августа МОЗ РФ сообщило о начале ее производства. Однако во Всемирной организации здравоохранения сдержанно высказались по поводу роSSийской вакцины. По словам представителя ВОЗ, данные о ее безопасности и эффективности необходимо тщательно проверить.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с Путиным в Москве и попросил у него дать Украине роSSийскую вакцину от коронавируса. Он также рассказал, что сам испытал эту вакцину, когда отдыхал в оккупированном Крыму в августе.

Президент Владимир Зеленский назвал роSSийскую вакцину "непроверенным средством" и призвал не верить политикам, которые нею вакцинируются.

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