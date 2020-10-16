Оккупанты стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия близ Водяного

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала суток, 16 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ на вражескую огневую провокацию оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в вечерней сводке.

В районе проведения ООС также выполняют задачи другие составляющие сил обороны - в районах вдоль линии разграничения сторон саперы разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Также продолжаются работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано три дома, на шести объектах восстановительные работы еще продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки боевики шесть раз нарушили "режим тишиныі" на Донбассе.