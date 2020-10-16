США сняли запрет на перелеты в Симферопольском районе полетной информации под ответственность Украины (обновлено)

Однако запрет на полеты над востоком Украины остается в силе.

Соединенные Штаты Америки с 27 октября позволили своей авиации осуществлять полеты в отдельных районах зоны воздушной ответственности Симферополя.

Соответствующую информацию распространило Федеральное авиационное управление (FAA) США , пишет "Интерфакс-Украина".

"В связи со снижением рисков для гражданской авиации США эта поправка не предусматривает продление запрета на перелеты в указанных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В FAA ожидают, что РоSSия будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии.

"Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", - отметили в управлении.

Однако до 27 октября 2021 года продлен запрет на перелеты в зоне воздушной ответственности Днепра.

Обновление. Отметим, что район полетной информации Симферополя включает не только Крым, но и материковую часть Украины. Район полетной информации Днепра также состоит не только из Днепропетровщины, а охватывает фактически весь восток Украины.

Обновление 15:49. Запрет на полеты над Черным морем снят под ответственность Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В FAA отметили, что Украина приняла действенные меры по обеспечению безопасности полетов авиации в Симферопольском районе полетной информации.

Напомним, что запрет на полеты над Днепром и Симферополем Федеральное авиационное управление США ввело в начале 2014 года. Впоследствии запрет продлевали каждые два года.

Украина закрыла аэродромы в Крыму и нижнее воздушное пространство Крыма еще в марте 2014 года. Евроконтроль запретил европейским компаниям летать во все аэропорты Крыма, в том числе транзитом над регионом.