США сняли запрет на перелеты в Симферопольском районе полетной информации под ответственность Украины (обновлено)
Однако запрет на полеты над востоком Украины остается в силе.
Соединенные Штаты Америки с 27 октября позволили своей авиации осуществлять полеты в отдельных районах зоны воздушной ответственности Симферополя.
Соответствующую информацию распространило Федеральное авиационное управление (FAA) США, пишет "Интерфакс-Украина".
"В связи со снижением рисков для гражданской авиации США эта поправка не предусматривает продление запрета на перелеты в указанных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
В FAA ожидают, что РоSSия будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии.
"Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", - отметили в управлении.
Однако до 27 октября 2021 года продлен запрет на перелеты в зоне воздушной ответственности Днепра.
Обновление. Отметим, что район полетной информации Симферополя включает не только Крым, но и материковую часть Украины. Район полетной информации Днепра также состоит не только из Днепропетровщины, а охватывает фактически весь восток Украины.
Обновление 15:49. Запрет на полеты над Черным морем снят под ответственность Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В FAA отметили, что Украина приняла действенные меры по обеспечению безопасности полетов авиации в Симферопольском районе полетной информации.
Напомним, что запрет на полеты над Днепром и Симферополем Федеральное авиационное управление США ввело в начале 2014 года. Впоследствии запрет продлевали каждые два года.
Украина закрыла аэродромы в Крыму и нижнее воздушное пространство Крыма еще в марте 2014 года. Евроконтроль запретил европейским компаниям летать во все аэропорты Крыма, в том числе транзитом над регионом.