Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину

30-ю годовщину независимости Украины рассматривают как возможную дату визита.

Во время рабочего визита в Турцию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, а также встретились с вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Отмечается, что патриарх поблагодарил президентскую чету за визит и отметил, что "рад тому, что в Украине постепенно наступает мир".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил патриарха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую он оказывает Украине.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - сказал Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Они рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Напомним, патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

8 августа прошлого года Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба президента тогда ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви. Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

29 февраля этого года Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения.

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