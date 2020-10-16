Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы и представит ее в Раде
Реализовать ее в Офисе генпрокурора планируют с помощью "новых прогрессивных стандартов, инноваций и современных технологий".
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Cтратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Сегодня документ представили с участием заместителей Венедиктовой, экспертов и представителей международных организаций.
"Наша цель - последовательно доводить до конца начатое. Стратегия - не декларативный документ, она живая, базируется на реальных потребностях общества и прокуроров", - отметила генпрокурор.
Отмечается, что приоритетами органов прокуратуры является обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения ее конституционных функций:
- эффективная координация деятельности в рамках противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
- развитие профессиональных компетенций работников прокуратуры;
- повышение уровня открытости и доверия общественности к прокуратуре;
- этика, добропорядочность прокуроров и дисциплинарная ответственность;
- обеспечение независимости прокуроров и прокурорское самоуправление, социальное обеспечение прокуроров.
Среди инструментов их реализации в Офисе генпрокурора называют новые прогрессивные стандарты, использование инноваций и современных технологий.
"Мы написали наш документ-указатель вместе - собирали предложения прокуроров, потом работали над приоритетами на первой в истории украинской прокуратуры стратегической сессии. Мы совместно выбрали для себя главные ценности: права и свободы человека, независимость, открытость и прозрачность, профессиональное развитие и доверие людей. Прокуратура должна стать современной и эффективной, чтобы достойно выполнять нашу миссию - представлять интересы украинского народа", - заявила Венедиктова.
К разработке Стратегии развития прокуратуры присоединились также специалисты из международных организаций и представители общественности.
В ближайшее время Стратегию представят также в Верховной Раде.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата". По словам президента, именно из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров был уволен Руслан Рябошапка, назначенный генпрокурором в июне 2019 года.
15 сентября генпрокурор Венедиктова приходила в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве.