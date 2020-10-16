Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы и представит ее в Раде

Реализовать ее в Офисе генпрокурора планируют с помощью "новых прогрессивных стандартов, инноваций и современных технологий".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Cтратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Сегодня документ представили с участием заместителей Венедиктовой, экспертов и представителей международных организаций.

"Наша цель - последовательно доводить до конца начатое. Стратегия - не декларативный документ, она живая, базируется на реальных потребностях общества и прокуроров", - отметила генпрокурор.

Отмечается, что приоритетами органов прокуратуры является обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения ее конституционных функций:

эффективная координация деятельности в рамках противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

развитие профессиональных компетенций работников прокуратуры;

повышение уровня открытости и доверия общественности к прокуратуре;

этика, добропорядочность прокуроров и дисциплинарная ответственность;

обеспечение независимости прокуроров и прокурорское самоуправление, социальное обеспечение прокуроров.

Среди инструментов их реализации в Офисе генпрокурора называют новые прогрессивные стандарты, использование инноваций и современных технологий.

"Мы написали наш документ-указатель вместе - собирали предложения прокуроров, потом работали над приоритетами на первой в истории украинской прокуратуры стратегической сессии. Мы совместно выбрали для себя главные ценности: права и свободы человека, независимость, открытость и прозрачность, профессиональное развитие и доверие людей. Прокуратура должна стать современной и эффективной, чтобы достойно выполнять нашу миссию - представлять интересы украинского народа", - заявила Венедиктова.

К разработке Стратегии развития прокуратуры присоединились также специалисты из международных организаций и представители общественности.

В ближайшее время Стратегию представят также в Верховной Раде.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата". По словам президента, именно из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров был уволен Руслан Рябошапка, назначенный генпрокурором в июне 2019 года.

15 сентября генпрокурор Венедиктова приходила в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве.