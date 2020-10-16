Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021

Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не смог провести запланированное на пятницу, 16 октября, заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год, что ставит под сомнение возможность его приятия в первом чтении 20 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уже официально – 11 из 18 нардепов, необходимых для кворума. Заседание не состоялось. Бюджета в октябре не будет", – сообщил депутат.

В свою очередь член бюджетного комитета, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") подтвердил эту информацию на своем канале в Telegram.

"Заседание Бюджетного комитета, на котором должны были утвердить правки к проекту госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено по причине отсутствия кворума. Есть 11 членов Комитета из 36. Отсутствуют многие "Слуги народа", – сообщил нардеп, уточнив, что из 19 членов комитета от "Слуги народа" присутствовали только 5.

А.Гончаренко отметил, что таким образом, с вероятностью 99% рассмотрение проекта госбюджета на 2021 год в первом чтении, которое планировалось на единственном заседании парламента до конца месяца, не будет.

"Согласно регламенту, бюджетный комитет должен рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада – в первом чтении не позднее 20 октября. Очевидно, что в сроки мы уже не вписываемся", – добавил депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/долл.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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