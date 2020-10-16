ЕС отменил запланированный на ноябрь саммит в Берлине

Такое решение принято, чтобы ограничить контакты и не допустить распространения коронавируса.

ЕС отменил запланированный на ноябрь саммит в Берлине
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Европейский Союз решил отменить запланированный на ноябрь саммит в Берлине.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Интерфакс-Украина".

Она объяснила, что такое решение принято для того, чтобы ограничить контакты и не допустить распространения коронавируса.

"В смысле необходимости ограничения контактов - я считаю, что это необходимый сейчас сигнал", - сказала она журналистам в Брюсселе.

В последнее время в Германии увеличивается количество инфицированных COVID-19. Сегодня немецкий Институт Роберта Коха зафиксировал 7 тыс. 334 новых случая коронавируса.

Специалисты института и представители Минздрава Германии предупреждают, что, в связи с похолоданием и традиционным сезоном гриппа, показатели заболевания коронавирусом будут расти.

Напомним, ранее Германия сообщила о новых ограничениях, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19.

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