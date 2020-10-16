"Это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины".

Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.

Об этом в интервью хорватскому СМИ N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Специальный статус - это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины", - отметил он.

Резников сообщил, что является сторонником украинского варианта особого статуса Донбасса.

"Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", - пояснил вице-премьер.

Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили роSSийские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранца, или уедут.

Напомним, что в августе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил ввести новую формулировку вместо понятия "особый статус" Донбасса.

По его мнению, это может быть формулировка "особый режим административного управления".

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действовал с 18 октября 2014 по 31 декабря 2019 года. Впоследствии действие закона продолжили до 31 декабря 2020. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2019 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Однако местные выборы одновременно со всей страной на оккупированных территориях не проводятся.

Президент РоSSии Владимир Путин прямо заявлял, что Украина должна прописать "особый статус" в Конституции.

На переговорах нормандской четверки в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.