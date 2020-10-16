Идею Зеленского о всеукраинском опросе поддерживают 42% украинцев, 40% ничего об этом не слышали, - соцопрос

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе показали жители городов и старшее население.

Идею Зеленского о всеукраинском опросе поддерживают 42% украинцев, 40% ничего об этом не слышали, - соцопрос
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 25 октября, 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что больше поддерживают эту инициативу жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, а также избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены - респонденты старшей возрастной категории и избиратели партии "Европейская солидарность".

60% украинцев знают, что президент объявил проведение опроса в день местных выборов, в частности, 25% респондентов заявили, что хорошо знают об этом, а 35% - что что-то слышали. В то же время 40% опрошенных ничего об этом не слышали.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе показали жители городов и старшее население.

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств для опроса не предусматривается. В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Ранее в Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

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