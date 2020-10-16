Минздрав обновил "красный список" стран мира

В него попало 31 государство или регион.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран со значительным распространением коронавируса.

"Красным" обозначены 31 государство или регион, говорится на сайте МЗ.

Это Андорра, Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Аргентина, Бахрейн, Багамские Острова, Франция, Коста-Рика, Великобритания, Испания , Исландия, Молдова, Армения, Ливан, Люксембург, Кабо-Верде, Панама, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Словения, Мальта, Колумбия, Кувейт, Румыния, Иордания, Ирландия, Оман, Швейцария.

О следующих государствах и регионах нет данных: КНДР , Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Туркеминстан, Тувалу, Вануату.

Фото: МОЗ

В "красную зону" включены государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения в Андорре - 1495.

Напомним, что в аналогичном списке от 25 сентября было более 40 "красных" стран, в том числе и Венгрия. А вот Словения и Словакия были обозначены "зелеными".

По прибытии из страны "красной" зоны в Украине необходимо пройти двухнедельную изоляцию или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.