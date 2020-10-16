Светлану Тихановскую объявили в розыск

Светлану Тихановскую объявили в международный розыск. Стало известно, что в международный розыск ее объявили на родине, в Беларуси, а также в РоSSии, сообщает источник tut.by.

Сразу две страны объявили Тихановскую в международный розыск, и она едет в Украину

В Беларуси за призывы к насильственному свержению конституционного строя она теперь считается уголовной преступницей. На родине ей вменяют правонарушение по статье 361 ч.3 (публичные призывы в СМИ или интернете к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя). За преступление, в котором ее подозревают, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме Беларуси, Светлану Тихановскую объявила в розыск также РоSSия.

Сразу две страны объявили Тихановскую в международный розыск, и она едет в Украину

Сама же главная белорусская оппозиционерка утверждает, что не слышала ни о каком уголовном деле, в котором она замешана, и о том, что ее разыскивают. Тем не менее, она не торопится возвращаться на родину. Не намерена она также ехать с визитом и в РоSSию. Хотя еще недавно она заявила, что считает Путина "мудрым руководителем" и сказала, что открыта к диалогу с ним.

Тем не менее, несмотря на "мудрость" Путина, в РоSSию с визитом она не торопится, особенно после того, как ее там объявили в розыск.

А вот в Украину Светлана Тихановская намерена приехать в ближайшее время. Она объявила об этом в интервью, которое дала "Радио Свобода". Она заявила, что благодарна Украине, и особенно главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе, за поддержку белорусской оппозиции и за готовность поддержать санкции против Беларуси. Тихановская считает, что у Беларуси намного больше общих корней с Украиной, недели с РФ.

"На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда ты начинаешь говорить. Я отвечаю: "Нет, они не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе", - заявила Светлана Тихановская.

Напомним, на днях она выдвинула ультиматум Лукашенко. Оппозиционерка требует, чтобы белорусский гарант немедленно подал в отставку, освободил всех политзаключенных и забрал силовиков с улиц. На выполнения ультиматума Тихановская отвела своему оппоненту 13 дней, по 24 октября.


: Марченко Любов, Тудей

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