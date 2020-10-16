Кличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателей

Владимир Кличко согласился перечислить 100 тысяч гривен.

Кличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателей
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров «Безопасный выбор» по сбору средств с кандидатов в мэры столицы на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков 25 октября. Об этом Кличко заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

«Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно», - сказал Кличко.

«Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тысяч гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже», - сказал Виталий Кличко.

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