США отказались депортировать подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

По законам США, наличие обвинений в запросе Интерпола и «красного оповещения» (арест с целью экстрадиции) в отношении Иносова не дает разрешения на его арест.

США отказались депортировать подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко
Андрей Иносов
Фото: svoboda.org.ua

США отказались депортировать гражданина Украины Андрея Иносова, подозреваемого в похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Печерского суда Киева от 8 октября.

Согласно письму Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины от 14.04.2020 года, поступило сообщение НЦБ Интерпола в США в отношении гражданина Иносова.

Так, согласно информации правоохранительных органов США, дело в отношении Иносова закрыто в Иммиграционном суде США, и в связи с этим его не депортируют. Согласно решению Федерального суда США, указанное лицо освобождено от депортации и все апелляции пока определены неприемлемыми.

30 сентября 2020 года в Печерский районный суд Киева поступило ходатайство следователя Государственного бюро расследований об осуществлении специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Иносова. Материалы выделены из уголовного производства по факту похищения по предварительному сговору группой лиц и умышленного убийства похищенного человека, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, а именно убийства активиста и участника «Самообороны евромайдана Черкасской области», журналиста Василия Сергиенко.

Сейчас Иносов легально находится на территории США. Согласно законам Соединенных Штатов Америки, наличие обвинений в запросе Интерпола и «красного оповещения» (арест с целью экстрадиции) в отношении Иносова не дает разрешения на его арест.

Напомним, в марте 2018 года Андрея Иносова, который находился в розыске, задержали в США. Еще в июле 2015 года Иносову составлено письменное уведомление о подозрении, но вручить его не удалось из-за неустановления местонахождения подозреваемого. Позже стало известно, что в январе 2015 года Иносов поездом «Одесса-Кишинев» пересек границу Украины и обратно не возвращался. Его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Василия Сергиенко и его убили, а тело спрятали в лесу. Областная организация партии "Свобода" заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".

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