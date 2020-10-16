Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид

Он пошел на двухнедельную самоизоляцию.

Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Фото: facebook

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов получил положительный результат теста на коронавирус.

В видеообращении на своей странице в Facebook он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, работать дистанционно", - отметил он.

Чернышов добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где был введен дистанционный способ работы.

Напомним, что в конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.

В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и сотрудников аппарата. Так, коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ( "Довира"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга народа"), Иван Чайковский ("За будущее").

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