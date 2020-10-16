Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус

По словам парламентария, он "переходит на запасной больничный бункер".

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил о получении положительного теста на коронавирус.

На своей странице в Facebook он написал, что у него температура 36,8.

"Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевой настрой", - написал он.

Тищенко опубликовал фото с лекарствами и написал, что "переходит на запасной больничный бункер".

Фото: Facebook Николай Тищенко Николай Тищенко

Напомним, сегодня о положительном результате теста также сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он сказал, что самоизолируется на две недели.

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.

В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и представителей аппарата. Так, коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.