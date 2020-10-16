Офис президента перечислил аргументы в пользу легализации медицинского каннабиса

Среди них, по мнению ОПУ, лечение посттравматического синдрома у участников ООС.

Офис президента перечислил аргументы в пользу легализации медицинского каннабиса
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента заявили, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в препаратах с медицинской марихуаной.

Таким образом на сайте ОПГ разъяснили вынесенный на всеукраинский опрос Владимира Зеленского вопрос о легализации медицинского каннабиса.

"Аргументы сторонников этой идеи известны: конопли без наркотического эффекта могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов. Также применение медицинской марихуаны в государствах, где это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, возвращающихся домой с войны", - заявили в ОПУ.

При этом в ОПУ убеждены, что легализация медканнабиса важна, "если мы хотим заботиться о надлежащем качестве жизни" людей, нуждающихся в таких препаратах.

Офис президента также назвал аргументы оппонентов легализации медицинского каннабиса: под видом медицинских препаратов могут распространять наркотические вещества.

"Но эффективно то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все сущетсвующие возможности... Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - заверили у Зеленского.

Напомним, что вопрос о легализации медицинского каннабиса является четвертым в списке опроса Владимира Зеленского, который пройдет в день местных выборов.

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, остальные четыре называют по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины. В Офисе президента сообщили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение опроса не предвидится.

В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

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