Руководитель "Укравтодора" в Винницкой области, который предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки, вышел под залог

Руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев, который подозревается в предложении 4,2 млн гривен взятки главе Винницкой областной государственной администрации Сергею Борзову, освобожден из-под стражи после внесения залога.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 13 октября.

Отмечается, что в ВАКС поступила жалоба защитника подозреваемого о немедленном его освобождении из-под стражи, поскольку за него был внесен залог в полном объеме. Детектив Национального антикоррупционного бюро не возражал против удовлетворения жалобы защитника.

"Так, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 октября (дело № 991/8374/20) применена в отношении подозреваемого мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 933 800 гривен. Как следует из копии справки руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда от 13 октября №0313-06 / 47/2020, на счет ВАКС поступили средства, внесенные в качестве залога по подозреваемому в сумме 3 933 800,00 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был освобожден в зале суда.

"Учитывая факт внесения за подозреваемого залога, в связи с отсутствием необходимости подвергать его дальнейшему процессуальному принуждению, следственный судья пришел к выводу о необходимости освобождения подозреваемого из-под стражи в зале суда в связи с внесением залога. С момента освобождения из- под стражи в связи с внесением залога подозреваемый считается таким, к которому применена мера пресечения в виде залога", - говорится в постановлении суда.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Напомним, 8 октября детективы НАБУ задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева, который предлагал 4,2 млн гривен взятки главе Винницкой ОГА.