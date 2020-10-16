Главнокомандующий ВСУ женился на главе Черниговской ОГА Коваленко

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и новоназначенная глава Черниговской ОГА Анна Коваленко связали себя узами брака. Об этом сообщила вчера, 15 октября, сама молодая супруга.

У молодоженов 24 года разницы: ему – 53 года, ей – 29. Говорят, что до свадьбы они встречались полгода, однако своих отношений старались не афишировать, хотя оба были свободны. Руслан Хомчак официально развелся еще в 1993 году, а девушка вообще еще не была замужем.

Зато Анна уже успела побывать на многих ответственных должностях в украинской власти и при Петре Порошенко, и теперь, при Владимире Зеленском. Девушка была на Майдане в 2014 году. Она руководила 39-й сотней Самообороны. Затем Анна была советником трех министров обороны: Михаила Коваля, Валерия Гелетея и Степана Полторака, а также министра информполитики Юрия Стеця.

На выборах 2019 года Анна прошла в парламент с партией "Слуга народа". Однако затем девушка пожертвовала своим депутатским мандатом ради должности заместителя главы Офиса президента Украины. После этого она стала заместителем министра развития общин и территорий.

А совсем недавно ее назначили на должность главы Черниговской ОГА. В военных кругах поговаривают, что Коваленко давно симпатизировала Хомчаку. Анна по образованию театровед, однако какое-то время она работала журналисткой, писала на военную тематику. И уже тогда она писала о Руслане Хомчаке исключительно в положительном тоне. Говорят, что на ее странице в Facebook можно найти немало ссылок на интервью с Хомчаком.

У самого Руслана Хомчака – менее разнообразный, хотя и более длинный жизненный путь. Он – кадровый военный. Еще при Союзе, в 1988 году, окончил Московское общевойсковое училище. С тех пор он – на военных должностях: сначала в Советской армии, а затем, с 1993 года, в ВСУ.

Воевал на востоке Украины, принимал участие в боях за Иловайск. В 2019 году он был назначен начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ.

Напомним, до назначения Хомчака на эту должность с ним беседовал президент Владимир Зеленский. Он расспрашивал Хомчака, в частности, об Иловайске. Президент хотел услышать объективный рассказ о тех событиях из уст непосредственного участника.