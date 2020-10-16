Штраф за неправильное ношение масок

В Кабмине решили заставить украинцев носить маски как положено, плотно закрывая ими рот и нос. Нарушители заплатят штраф. Что предлагает правительство Украины, чтобы вынудить граждан страны ответственно выполнять правила карантина?

За маски на подбородках будут жестко наказывать всех: в Кабмине озвучили сумму штрафа

Многие граждане Украины носят защитные маски лишь формально, стягивая их на подбородок. При этом нос и рот остаются открытыми. В таком случае коронавирусная инфекция распространяется без преград. В Кабинете министров решили заставить украинцев закрывать медицинской маской все лицо ударом по их карманам.

В украинском правительстве разработали сразу два законопроекта, в которых прописали систему наказаний для рядовых граждан и для владельцев предприятий в случае, если будут выявлены прецеденты неправильного ношения защитных масок.

Так, если человек надумает в общественном транспорте или в магазине стянуть маску, открыв тем самым нос, то его накажут штрафом в размере 170 грн. За повторное нарушение правил ношения масок во время карантина штраф вырастет до 255 гривен.

За маски на подбородках будут жестко наказывать всех: в Кабмине озвучили сумму штрафа

«Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина», – прокомментировал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

С начала карантина в Украине было установлено наказание за отказ от ношения средств индивидуальной защиты в размере 17 000 гривен. Однако полицейские чаще делают людям замечания, а штрафы выписывают только самым отъявленным нарушителям. Теперь же в правительстве хотят снизить штрафы до уровня посильных, но дать при этом указание правоохранителям штрафовать всех до единого нарушителей. И бюджет пополнят, и маски носить заставят…


Шевченко Лилия, Тудей

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