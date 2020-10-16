Офис президента о Будапештском меморандуме: "Гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года"

Офис президента обнародовал объяснение вопроса о Будапештском меморандуме, вынесенного на всенародный опрос Владимира Зеленского.

Содержание документа, подписанного в 1994 году, состоит в том, что Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в обмен на гарантии ведущих военных держав мира относительно нерушимости безопасности и существующих границ. Об этом напомнили на сайте ОПУ.

Кроме этого, страны-подписанты гарантировали воздержание от угрозы или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также что никакое их оружие не будет использоваться против Украины. Кроме этого, было утверждено обязательство воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что угрожало территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, являющиеся проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - отметили в Офисе президента.

По мнению ОПУ, игнорирование этих фактов мировым сообществом привело к открытой вооруженной агрессии.

"Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины. Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине - команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее", - добавили в Офисе президента.

Напомним, что вопрос о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, является заключительным в опросе Владимира Зеленского, который пройдет 25 октября, в день местных выборов.

Остальные четыре вопроса касаются легализации медицинского каннабиса, сокращения количества депутатов до 300, создания свободной экономической зоны на Донбассе и пожизненного заключения за масштабную коррупцию. По каждому вопросу Зеленского, которые тот объявлял в видеообращении, Офис президента давал разъяснения. При этом отмечалось, что опрос не является референдумом, поэтому не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение опроса не предвидится.

В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.