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2020-10-16
Зеленский начал официальный визит в Турцию
Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Фото: пресслужба Офісу президента
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турецкую Республику.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Фото: Офис президента
В ОП также добавили, что стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.
Фото: Офис президента
Фото: Офис президента
Напомним, в феврале Зеленский и Эрдоган договорились активизировать переговоры о ЗСТ. Цель Украины и Турции - добиться товарооборота в 10 млрд долларов.