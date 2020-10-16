Зеленский начал официальный визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турецкую Республику.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства проведет встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Фото: Офис президента

В ОП также добавили, что стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Напомним, в феврале Зеленский и Эрдоган договорились активизировать переговоры о ЗСТ. Цель Украины и Турции - добиться товарооборота в 10 млрд долларов.