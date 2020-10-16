В Запорожье местный житель обстрелял авто кандидата в депутаты городского совета

Пострадавших в ходе инцидента нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

В Запорожье местный житель выстрелил в сторону автомобиля "Фольксваген Кадди" кандидата в депутаты городского совета.

Об этом сообщает

отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"15 октября около 18:20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года рождения, о том, что на улице Частной неизвестный из неустановленного предмета осуществил выстрел в сторону его автомобиля «Фольксваген Кадди»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в ходе инцидента нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

Его доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений.

Из его дома также изъяли пневматическую винтовку, из которой, вероятно, был поврежден автомобиль кандидата в депутаты. Оружие направят на экспертизу.

Сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, Национальная полиция в Одессе задержала местного жителя и главу одной из избирательных комиссии по подозрению в подготовке подкупа избирателей.