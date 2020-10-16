Джо Байден рассказал о планах на Украину в случае победы на президентских выборах

Главный соперник Дональда Трампа на поста президента США Джо Байден в своей предвыборной агитации не забывает об Украине. Что обещает изменить в далекой европейской стране американский политик, если ему удастся победить на выборах?

Байден рассказал о планах на Украину: чего будет добиваться политик, если станет президентом США

Как рассказал в своем публичном выступлении под названием «Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной» Джо Байден, если он будет избран президентом США, то всеми силами будет добиваться прекращения войны на Донбассе и искоренения коррупции в Украинском политикуме.

Кроме того, Джо Байден совместно с властями Евросоюза будет работать над поддержанием Украины, которая развивается в направлении демократии и процветания. Не оставят США Украину, в случае победы демократа, и без военной помощи, чтобы страна могла эффективнее защищаться от РоSSии.

Байден рассказал о планах на Украину: чего будет добиваться политик, если станет президентом США

«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», - сказано в заявлении кандидата в президенты США.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп переболел коронавирусной болезнью. После выздоровления главы государства специалисты заявили, что его нельзя допускать к ядерной кнопке. О чем говорят американские психиатры?


: Шевченко Лилия, Тудей

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