Советник президента объяснил задержку с траншем от МВФ

Украина до сих пор не получила следующий транш от МВФ из-за того, что существует целый ряд технических проблем, которые необходимо решить. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала «Украина 24».

Фото: finance.bigmir.net

Названные причины

«Паузы в сотрудничестве нет, все переговоры с МВФ ведутся, и министр финансов на постоянной связи, и глава Нацбанка, и премьер-министр. Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость по переговорам. Но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе касающихся государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются», — подчеркнул советник.

Также, по словам экономиста, есть и другие причины, по которым Украина не может получить транш быстрее.

«Что касается остальной части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ , а потом уже транша — это изменения, которые будут в отношении антикоррупционных украинских ведомств. Там тоже идет нормальный логический процесс», – сказал Устенко.

По его словам, процесс получения денег от МВФ занимает больше времени, чем ожидалось ранее, но он остается наиболее приемлемым вариантом для Украины.

«Возникает вопрос, связанный с финансированием дефицита бюджета на текущий год. Нужно брать где-то деньги. Альтернатива МВФ – это выходить на внешние рынки и занимать очень дорого. Я надеюсь, что это не альтернатива для нашего Министерства финансов, поэтому министр Марченко активно выступает за то, чтобы как можно быстрее получить миссию и потом транш от МВФ », — сказал он.

Отношения с МВФ

Украина направила письмо директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии Фонда в Украине.