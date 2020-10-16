Заседание Совета НБУ, на котором собирались увольнять Рожкову, отменили

Совет Национального банка отменил заседание, запланированное на 16 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил один из членов совета НБУ.

Фото: thepage.ua

Что планировали решить

Заседание Совета НБУ было запланировано на 10:30 пятницы, 16 октября. Однако за час до начала заседание отменили.

Дата и время следующего заседания пока не сообщают.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе заседания Совета НБУ 16 октября планировали уволить первого замглаву НБУ Катерину Рожкову и замглаву Дмитрия Сологуба.

Также сообщалось, что им планировалось вручить подозрения в ходе заседания.

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