Заседание Совета НБУ, на котором собирались увольнять Рожкову, отменили

Совет Национального банка отменил заседание, запланированное на 16 октября.
Об этом Українським Новинам сообщил один из членов совета НБУ.

Заседание Совета НБУ, на котором собирались увольнять Рожкову, отменили
Фото: thepage.ua

Что планировали решить

Заседание Совета НБУ было запланировано на 10:30 пятницы, 16 октября. Однако за час до начала заседание отменили.

Дата и время следующего заседания пока не сообщают.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе заседания Совета НБУ 16 октября планировали уволить первого замглаву НБУ Катерину Рожкову и замглаву Дмитрия Сологуба.

Также сообщалось, что им планировалось вручить подозрения в ходе заседания.

Предыстория

  • На заседании Совета Национального банка 2 октября был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Причина — за нарушение распорядительных актов Нацбанка.
  • Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета Нацбанка, потому что общалась со СМИ.
  • Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку.

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