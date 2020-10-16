Новостей.COM ⇒
2020-10-16
Заседание Совета НБУ, на котором собирались увольнять Рожкову, отменили
Совет Национального банка отменил заседание, запланированное на 16 октября.
Об этом Українським Новинам сообщил один из членов совета НБУ.
Фото: thepage.ua
Что планировали решить
Заседание Совета НБУ было запланировано на 10:30 пятницы, 16 октября. Однако за час до начала заседание отменили.
Дата и время следующего заседания пока не сообщают.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе заседания Совета НБУ 16 октября планировали уволить первого замглаву НБУ Катерину Рожкову и замглаву Дмитрия Сологуба.
Также сообщалось, что им планировалось вручить подозрения в ходе заседания.
Предыстория
- На заседании Совета Национального банка 2 октября был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Причина — за нарушение распорядительных актов Нацбанка.
- Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета Нацбанка, потому что общалась со СМИ.
- Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку.