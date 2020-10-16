В "Слуге народа" рассказали, кто оплатит "опрос Зеленского"

В партии "Слуга Народа" рассказали, что Всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Об этом сообщила в эфире "Громадського радіо" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", - сказала Кравчук.

По ее словам, опрос профинансируют меценаты.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на этот процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно этот вопрос не закреплен, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", - рассказала нардеп.

Напомним, вчера в Офисе президента назвали все пять вопросов опроса Зеленского.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, пять вопросов выглядят так:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

При этом Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

По данным источников LB.ua, опросный лист будет распечатан на офсетной бумаге с плотностью 80г/м2. Также готовятся 30 тыс. урн для их сбора.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, остальные четыре называют по одному в каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины. В Офисе президента сообщили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение опроса не предвидится.