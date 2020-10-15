"Европейская солидарность" сообщила о нападении на ее агитатора в Харькове

Харьковская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» сообщила о нападении вооруженного ножом агитатора правящей партии на активиста партии « ЕС » в Харькове. Об этом говорится в фейсбуке организации.

"«Европейская Солидарность» в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим давлением со стороны конкурентов. Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии «Европейская Солидарность». Агитатор партии «Слуга народа» разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Фотографии с места события опубликовала народный депутат Ирина Фриз.

«Европейская Солидарность» расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единственной проукраинской и проевропейской силе в регионе», - отмечает партийная организация.

Кандидаты от «Европейской Солидарности» Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления.