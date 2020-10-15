В Милане завершилось очередное судебное заседание по делу Маркива

Речи стороны обвинения произносились таким образом, что "судили не только Маркива, а судили Украину".

Сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива во время судебного заседания сегодня не обнародовала новых фактов, но в речах прокуроров и адвокатов потерпевших просматривалась попытка судить не только обвиняемого, но и всю Украину.

Об этом в видеокомментарии сообщила уполномоченная по правам человека

Людмила Денисова, которая находится в Милане.

"Только что завершилось заседание апелляционного суда по рассмотрению жалобы Виталия Маркива на тот приговор, в котором его итальянский суд обвинил в якобы убийстве журналиста Роккелли и которым ему присудили 24 года заключения. На сегодняшнем заседании ничего нового в своих доводах ни сторона обвинения, генпрокурор, который присутствовал и говорил речь, ни адвокаты, выступавшие на стороне пострадавших, не сказали. Но сами речи были высказаны таким образом, что судили не только Маркива, а судили сегодня Украину", - сказала Денисова.

По ее мнению, речи представителей стороны обвинения были "очень эмоциональные, очень ложные" и содержали в себе искажение фактов и "обвинения в том числе некоторых должностных лиц нашего государства".

Она также выразила надежду, что во время следующего заседания 23 октября присяжные "разберутся, что наш Маркив - невиновный человек, а просто назначен за убийство господина Роккелли".

Ранее сообщалось, что итальянский суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на приговор Маркиву. Издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020 года Верховная Рада Украины приняла заявление в отношении уголовного преследования Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года, однако рассмотрение было заблокировано из-за коронавируса.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполиции провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014-го. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера. Кроме того, защита Маркива имеет около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ждет для Маркива оправдательного приговора.